Les Diables rouges arrivent en Russie

Si les supporters français sont impatients de voir les Bleus, nos voisins belges, eux, ont hâte de voir les Diables rouges. Ces derniers vont débarquer en Russie dans l'après-midi du 13 juin, accompagnés de leur entraîneur adjoint Thierry Henry. A savoir que ces joueurs redoutables sont à la troisième place du classement de la FIFA et ont fini la dernière Coupe du monde en quart de finale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.