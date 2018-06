Les enfants tous derrière les bleus ! Nos bons plans pour regarder le foot en famille

Vous préférez la rive gauche ? Pas de problème, on a aussi déniché une adresse parfaite. Ouvert il y a quelques jours à peine, le « Jardin suspendu » sur les toits de Paris Expo Porte de Versailles est l’endroit rêvé pour suivre le match… en plein air ! Découvrez ce rooftop végétal très original, qui a entre autres particularités d’être le plus grand de tout Paris. Les enfants – et vous aussi – allez être bluffés par la vue exceptionnelle. Pas moins de 1500 m2 dans la végétation, dont 150 réservés aux amateurs de ballon rond. Et, bien sûr, des bars, des glaces, tout ce qu’il faut pour contenter toute la famille !





Enfin, une dernière suggestion : vous pouvez aussi emmener les enfants passer la journée à l’hippodrome de Longchamp. Ils assisteront à des nombreuses courses de chevaux, certes, mais surtout le match de foot y sera retransmis sur écran géant. De nombreuses animations et surprises sont également au programme.





Vous avez envie de visiter Paris et sa région en famille ? Little Globe Trotter vous donne ses conseils pour que votre séjour se passe sans stress et dans la bonne humeur ! Amis parisiens, jetez aussi un coup d'œil. Vous allez redécouvrir votre ville et faire du tourisme avec un regard d'enfant !