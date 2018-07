Les fans arrivent peu à peu sur les Champs-Elysées

Les Bleus arriveront dans l'après-midi du lundi 16 juillet 2018 à l'aéroport de Roissy. Ils ont prévu de descendre les Champs-Elysées pour célébrer la victoire de la France à la Coupe du monde 2018. Sur cette avenue, les gens commencent à s'entasser pour pouvoir admirer de plus près leurs champions. Ils sont tous revêtus d'un maillot bleu afin de les honorer. Guillaume Debré, journaliste TF1, nous en dit plus.



