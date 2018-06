Les Français sont fins prêts pour le match France-Argentine

Ce 30 juin 2018 à 16 heures, les Bleus affrontent l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Partout dans le pays, on se prépare à encourager l'équipe de France. Les pronostics, eux aussi, vont bon train. Les sites de paris placent les Bleus favoris contre l'Argentine.



