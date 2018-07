Les meilleurs moments des Bleus à l'Elysée

A leur arrivée sur les Champs-Elysées, les Bleus ont été accueillis par une foule immense de supporters au comble de la joie. Tous ont communié cet instant de bonheur. Après, les joueurs ont rencontré les jeunes dans le jardin de l'Elysée et passer un moment avec eux, pour enfin visiter le bureau présidentiel. Toute l'équipe a pris part aux poses photos avec le Président, fixant cet instant de fierté d'avoir gagné la Coupe du monde.



