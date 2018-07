Les Montpelliérains ont célébré la deuxième étoile des Bleus

Comme partout dans le pays, une ambiance festive a régné à Montpellier après la victoire de l'équipe de France en finale du Mondial 2018. Des dizaines de milliers de Montpelliérains ont célébré la deuxième étoile des Bleus dans les rues de la ville. La place de la Comédie s'est remplie d'une marée humaine et s'est mise aux couleurs du drapeau français. La fête s'est poursuivie jusqu'à tard dans la nuit du 15 juillet 2018.



