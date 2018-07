Les Pussy Riot qui ont envahi le terrain pendant la finale France-Croatie condamnés à 15 jours de prison

Elles réclament notamment la libération des prisonniers politiques et notamment celle du cinéaste Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis 64 jours suite à sa condamnation à 20 ans de camp sibérien pour "terrorisme" et "trafic d’arme" lors d’un procès que l’ONG Amnesty International a qualifié de "stalinien". Elles demandent par ailleurs la fin des arrestations de manifestants, la fin des fausses accusations criminelles et des arrestations arbitraires et l’autorisation de la "compétition politique" en Russie.