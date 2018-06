Les Socceroos, une équipe plus physique que technique

Plus connue pour ses plages bondées de surfeurs, ses animaux exotiques et ses rugbymen, l'Australie fait moins parler de son équipe de football. Dans ce pays où le ballon ovale est roi, le ballon rond, lui, est moqué dans les publicités. Néanmoins, les fans australiens ont traversé toute la planète pour encourager leur équipe nationale. Depuis leur dernier match contre la France, où ils se sont fait balayés six à zéro, les Socceroos ont progressé et forment une équipe solide. Fiers mais aussi rancuniers, ils comptent bien prendre leur revanche.



