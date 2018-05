Heureux élus, réservistes et calendrier : la liste de Didier Deschamps, mode d'emploi

Ce jeudi soir, quelques minutes après 20 heures, Deschamps va énoncer les noms des heureux élus par secteurs de jeu et ordre alphabétique. Comme pour la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016 en France, le champion du monde 1998 annoncera un groupe de 23 joueurs et une liste de réservistes qui participeront au début du stage à Clairefontaine le 23 mai. Sauf blessure d'un des 23 Bleus, aucun ne fera le voyage en Russie. Jusqu'à la prise de parole de DD, le nombre exact de réservistes n'est pas encore connu. Sept en 2014 et huit en 2016, ils pourraient être jusqu'à douze en 2018, comme l'autorise la Fifa. Néanmoins, selon les premières indiscrétions, on se dirigerait bien vers une liste de 30 noms, réservistes inclus.