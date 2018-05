Rabiot, Payet, Mendy… Comment Didier Deschamps a justifié sa liste des 23

"Benjamin sort d'une longue et grave blessure. La seule liste qui comptera c'est celle que je donnerai le 4 juin. D’ici là, je peux être amené à changer la liste des 23 à tout moment. Avec les 15 jours de préparation et les matchs amicaux, j'en saurai un peu plus sur son état. Il apporte beaucoup et il a des qualités physiques hors du commun. Il a eu un peu de temps de jeu en fin de saison, il aurait pu en avoir un peu plus mais bon… On va faire en sorte avec le staff d'avoir des réponses avant la deadline. On l'a suivi médicalement, et moi aussi directement. Il y a un risque aujourd'hui, c'est évident."