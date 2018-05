Rabiot pas dans les 23 : que lui reproche Deschamps ?

La douche froide. En novembre 2016, au moment de la première sélection en Bleu d'Adrien Rabiot, Didier Deschamps félicitait le Parisien et sa faculté à relever tous les défis : "Il répond présent. A chaque fois qu'il y a un palier à franchir, il le fait." Mais ça, c'était avant, quand, à 21 ans, Adrien Rabiot étonnait la France du foot. Un an et demi plus tard, l'espoir n'en est plus un et le milieu s'est affirmé au sein de l'effectif XXL du PSG. Et personne n'a oublié ses prestations face au Real Madrid en Ligue des champions cette saison.





Mais six capes internationales plus tard, le milieu de terrain n'est pas parvenu à les reproduire en bleu. Peut-être aussi paye-t-il une fin de saison plus laborieuse ? "Les performances d'Adrien en sélection ne sont pas celles qu'il a eu en club cette année. La concurrence d'Adrien Rabiot, c'est Corentin Tolisso, Paul Pogba et Blaise Matuidi", a rappelé Didier Deschamps le 17 mai au moment d'annoncer la liste des 23 heureux élus et des 11 réservistes.