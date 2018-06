Le Président à Clairefontaine : une tradition qui n’a pas toujours porté chance aux Bleus

Même si Jacques Chirac n’a jamais été un grand fan de foot, l’ancien Président de la République n’a pas hésité une seconde à se rendre à Clairefontaine le 3 juin 1998 pour encourager les hommes d’Aimé Jacquet à l’approche de la Coupe de France, organisée cette année-là en France. A l’époque, presque personne n’ose parier sur une victoire finale de l’équipe de France en raison de matches amicaux relativement médiocres.





Pourtant, Jacques Chirac et son 6e sens pronostiquent le plus beau des parcours à Didier Deschamps et ses coéquipiers. "Je devrais pouvoir remettre à l'équipe de France la coupe Jules Rimet (le nom du trophée, ndlr) le 12 juillet", dit-il, précisant avec le sourire "s’entraîner (lui) aussi à cette remise". Quelques semaines plus tard, la prophétie deviendra réalité.





Par la suite, les successeurs de Jacques Chirac se sont tous rendus au moins une fois à Clairefontaine avant certaines compétitions internationales. Lors de l’Euro 2008, juste avant de décoller pour la Suisse, les Bleus reçoivent la visite de Nicolas Sarkozy, grand supporter du PSG. L’ex-président souhaite bonne chance aux hommes de Raymond Domenech et promet d’aller assister à la finale à Vienne en cas de qualification. Il n’a cependant pas l’occasion de modifier son agenda puisque l’équipe de France est éliminée en phases de poules.