La séance de rattrapage du 26 juin

Lionel Messi a ouvert son compteur personnel face au Nigeria ce mardi, et de la plus belle des façons. Positionné dans la surface de réparation, l’attaquant du Barça réceptionne une passe d’Ever Banega partie du milieu de terrain. Il le contrôle de la cuisse, et du bout du pied gauche avant de mettre au fond des filets une magnifique frappe croisée du droit. La réalisation est sublime mais le but le plus important, c'est Rojo, le défenseur central de Manchester United, qui l'a marqué. Et il est aussi très beau

