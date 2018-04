Bouna Sarr, l'arrière de fortune de l'OM devenu un candidat crédible à l'équipe de France pour le Mondial

L'éventualité de prendre une place chez les Bleus ne lui déplaît pas, comme il le confiait dans Le Parisien. "Au fil des matchs, ça l'est de plus en plus, oui. Mais j'espère que Djibril (Sidibé) va se remettre à temps. Pour moi, il est celui qui mérite le plus d'aller à la Coupe du monde", a-t-il estimé. "Après, personnellement, je continue à me focaliser sur mes prestations. Je ne commence pas un match en pensant à l'équipe de France. Je pense à mon travail, à l'OM et aux supporters." L'humilité et le sens du devoir de Bouna Sarr ne devraient pas laisser insensible le sélectionneur des Bleus, qui observe d'un coin de l'œil son émergence.