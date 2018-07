Match France-Uruguay : les supporters des Bleus seront en sous-nombre

Les Bleus devront compter sur un nombre assez limité de fans pour leur quart de finale de Coupe du monde face à l'Uruguay, le 6 juillet. Les supporters français présents en tribune seront moins de 5 000. Ils sont néanmoins des fans inconditionnels qui rêvent et s'habillent en tricolore depuis le début du Mondial. Et ils comptent bien tout donner pour se faire entendre dans les stades.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.