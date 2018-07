Match France-Uruguay : les supporters des Bleus sont à fond

Le quart de finale du Mondial 2018 opposant la France à l'Uruguay se tient ce vendredi 6 juillet. En Russie, environ 3 000 Français seront dans les tribunes du stade pour soutenir les Bleus lors de ce match. Ces supporters inconditionnels suivent les joueurs français depuis le début de la compétition. Ne quittant plus le drapeau tricolore ou leurs mascottes, chacun a ses moyens pour porter bonheur à l'équipe. Ani Basar, notre envoyée spéciale en Russie, nous en parle.



