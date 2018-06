Mbappé à l’égal de Pelé, Cavani voit double et l’Espagne face à la montagne russe… la séance de rattrapage du 30 juin

Ronaldo et Messi. Le Portugais et l’Argentin ont peut-être goûté pour la dernière fois aux saveurs exotiques de la Coupe du monde. A respectivement 31 et 33 ans, leurs corps tiendront-ils jusqu’au Qatar en 2022 ? Rien n’est moins sûr. D’autant plus que samedi, le coéquipier de Messi, Mascherano (34 ans) a annoncé sa retraite internationale sitôt le coup de sifflet final. CR7, lui, aura-t-il à coeur de défendre le titre européen de la Seleçao das Quinas au terme d’une campagne de qualification longue et au format inédit ? C’est tout ce qu’on souhaite aux Portugais, dont la ronado-dépendance est toujours d’actualité.