Agacés par les commentaires racistes sur l'équipe de France championne du monde, ils montent au créneau

Dans The Daily Show du 17 juillet, le présentateur Trevor Noah a "félicité l'Afrique pour avoir remporté la Coupe du monde". "La France, c'est l'équipe de secours des Africains, une fois que le Sénégal et le Nigeria ont été éliminés", raconte le comédien de la chaîne Comedy Central. Une allusion aux origines variées des membres de l'équipe de France qui est venu s'ajouter à une petite musique ambiante et qui a le don d'agacer, ici en France.





Les basketteurs NBA Nicolas Batum et Evan Fournier ont réagi. "J'ai un père et un nom camerounais, mais nous tous, on se bat et on joue par la France car nous sommes nés ici, avons grandi ici, avons appris notre sport en France", a notamment écrit l'ailier des Charlotte Hornets.