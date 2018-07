Pourquoi la victoire des Bleus nous rend dingues

Des femmes et des hommes qui ne se connaissaient pas il y a encore une heure et qui chantent désormais de concert "ON EST LES CHAMPIONS !" avant de reprendre en cœur la Marseillaise et I Will Survive jusqu’à une heure crépusculaire : la scène se déroule dimanche 15 juillet, juste après l'écrasante victoire des Bleus contre la Croatie en finale de la Coupe du monde. Un peu partout dans les rues, des scènes de liesse populaire, une foule qui le temps d'une soirée (voire plus), semblait enfin se consoler de tous ses maux bleus (chômage de masse, précarité, terrorisme, consorts). Mais comment un tel engouement est-il possible ?





Selon Jean-Paul Labedade, psychologue, membre de la Fédération Française de Psychologie du Sport, cet embrasement magnifique s’explique tout d’abord par cette simple idée d’appartenance : "Quand la France remporte la Coupe du Monde, cela traduit un sentiment de territorialité primaire. C’est tout simplement ce qui nous lie. Et quand le supporter de foot s’enflamme pour une équipe, c’est un peu comme le chien de garde montrant les crocs pour affirmer et défendre son territoire. Le deuxième point, c’est l’aspect carnavalesque de cette fête, rassemblant des gens autour du même objectif consistant à célébrer une victoire qui est aussi un peu la leur. Un grand moment festif et bon enfant où l’on enfreint les règles, où la loi habituelle est renversée et où les supporters peuvent s’autoriser à jouer les pitres comme les joueurs, comme ces derniers ont pourri à plusieurs reprises la conférence de presse de Didier Deschamps."