Métros, bus et trams à l'arrêt, rues fermées.... ce qu'il faut savoir pour fêter la finale de la Coupe du monde à Paris

L'Ouest et le centre de Paris seront pris d'assaut par des dizaines, voire des centaines de milliers de fêtards dimanche après-midi et dimanche en raison du match France - Croatie. Que l'équipe de France soit victorieuse ou non, la préfecture de police a pris de nombreuses dispositions concernant les transports dans la capitale par mesure de sécurité. En 1998, plus d'un million de personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Elysées. Paris pourrait revivre pareille fête.





"On a déjà vu après la demi-finale quelques scènes qu'on ne souhaite pas voir se reproduire, lorsqu'un bus de la RATP est encerclé par des fêtards et qu'on retrouve sur le toit du bus 12, 15, peut-être 20 personnes", a expliqué Michel Delpuech, préfet de police de Paris.