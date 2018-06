Mondial 2018 : allergènes, perturbateurs endocriniens... Le maquillage bleu-blanc-rouge est-il dangereux pour les enfants ?

Pour Laurence Netter, proche du milieu sportif avec un père, Claude Netter, champion olympique d'escrime, le maquillage qu'utilisent les supporters n'a rien à voir avec celui qui est vendu pour les fillettes. "C'est tout simplement de la peinture à l'eau mélangée à un corps gras", affirme-t-elle. "Ça fait 34 ans que je suis installée et je n'ai jamais vu un enfant venir avec un eczéma à cause d'un maquillage", assure la dermatologue. Quand bien même, la professionnelle appelle à "un peu de bon sens". Estimant que le maquillage utilisé par les supporters ne sert que très occasionnellement, il est selon elle inutile de "s'embêter à en connaître la composition".





"Qu'est-ce qu'il peut arriver dans le pire des cas ? On fait un petit eczéma, on va mettre une crème à la cortisone pendant deux jours et ça sera rentré dans l'ordre." Car dans 99,9% des cas, dit-elle, une réaction cutanée se traduit par un eczéma de contact. "Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va faire tous les jours de l'eczéma des paupières. Là, on peut se poser la question de savoir si c'est le nickel qui est contenu dans les crayons, un conservateur, un colorant ou autre."





Concernant le maquillage utilisé lors des matches, le seul ingrédient qui pourrait, selon , poser problème est l'éosine, un colorant rouge. Et même si une petite réaction allergique se déclare lors de la première utilisation, rien ne dit que cela se reproduira la fois suivante. La dermatologue indique en effet que pour s'immuniser contre une substance, il faut souvent "l'utiliser deux fois". La première fois servant à sensibiliser l'organisme, qui fabrique des anticorps contre cette substance.