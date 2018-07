Mondial 2018 : dans quel état d'esprit sont les joueurs croates avant la finale ?

Physiquement, l'équipe de Croatie pourrait sentir la fatigue suite à trois séances de prolongation épuisantes. Moralement, elle est prête à affronter les Bleus. Pour la finale du 15 juillet 2018, l'heure du jeu va être un élément déterminant pour la performance de l'équipe croate. En attendant, les joueurs récupèrent en faisant des massages ou des exercices de musculation. Matthieu Perrot, journaliste TF1 en direct de Moscou, nous en dit plus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.