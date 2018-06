Mondial 2018 : dans quel état de forme sont les adversaires des Bleus ?

Le Pérou, que les Bleus affronteront le 21 juin à 17h, s’est également baladé dimanche face à l’Arabie saoudite (3-0). Le revenant, Paolo Guerrero, suspendu pour dopage puis finalement autorisé à disputer la Coupe du monde, a inscrit un doublé. Si le score parait sévère, il aurait pu être beaucoup plus corsé si les Péruviens s’étaient montré plus réalistes, tant ils ont dominé ce match. Avec cette victoire, les hommes de Ricardo Gareca confirment leur statut d’adversaire le plus coriace des Bleus dans le groupe C.