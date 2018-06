Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du dimanche 17 juin

Non, Kylian Mbappé ne fait pas toujours l’unanimité. Souvent accompagné de superlatifs tous plus dithyrambiques les uns que les autres, le jeune attaquant du PSG et de l’équipe de France a, pour une fois, fait l’objet de critiques. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, l’Espagnol Xavi a ainsi estimé que le numéro 10 des Bleus avait "plus de physique que de talent". Une pique assez rare pour être soulignée même si l’ancienne gloire du Barça et de la Roja s’est aussi montrée bienveillante envers le joueur Tricolore, jugeant que "Mbappé sera l’un des cracks de demain".

