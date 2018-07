Mondial 2018 : la Croatie aux couleurs de son drapeau pour la finale

L'équipe de Croatie est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2018. Tout le pays est derrière elle pour la soutenir. A Zagreb, la capitale croate, l'ambiance est encore survoltée. Les dress codes y sont aux couleurs du pays, à commencer par les maillots, les cravates et même les tenues de plage. Marine Brossard, journaliste TF1, nous en dit plus.



