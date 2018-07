Mondial 2018 : la Suède bat la Suisse et se qualifie pour les quarts

Pour la première fois depuis 1994, la Suède accède aux quarts de finale d'une Coupe du monde. En effet, elle a bénéficié d'un coup de pouce d'un défenseur adverse, qui marque contre son camp. Une victoire (1-0) face à la Suisse après avoir devancé l'Allemagne au premier tour, et surtout, éliminé l'Italie en barrage. Les Suédois, invités surprise de ces quarts de finale, font désormais figure d'outsider.



