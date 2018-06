Mondial 2018 : le journal des Bleus

L'Équipe de France jouera son premier match au Mondial le 16 juin, à midi. Les Bleus se sont entraînés une dernière fois, 24 heures avant le grand jeu. L'objectif étant de prendre quelques repères sur la pelouse et peaufiner les derniers réglages. Malgré leur entrée progressive dans la compétition, les joueurs restent calmes et sont décontractés plus que jamais.



