Mondial 2018: le match France-Belgique divise le cœur des supporters frontaliers

La rencontre France-Belgique de ce mardi 10 juillet est bien plus qu'un match de foot. Il s'agit plus de fraternité que de rivalité. D'ailleurs, une énorme pression se ressent dans la ville frontalière de Quiévrain, en Belgique, où l'état d'esprit des supporters est totalement partagé. Le choix n'est pas facile et semble même impossible. Quelque soit le résultat, ils sont prêts à la fois à compatir avec les perdants et à se réjouir avec les gagnants.



