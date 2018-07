Mondial 2018 : le programme des Bleus avant la demi-finale contre les Diables Rouges

Avec un calendrier qui s'accélère, les joueurs tricolores n'auront pas beaucoup de temps pour préparer le match contre la Belgique dans le dernier carré du Mondial 2018. En effet, les Bleus partiront pour Saint-Pétersbourg dès le 9 juillet prochain. C'est la première fois depuis le début de la compétition que l'équipe de France a un planning très serré entre deux matchs. Mais d'ici là, Didier Deschamps aura déjà concocté un programme intensif et individualisé aux Bleus en vue de leur demi-finale. Plus de détails avec : Jean-Marie Bagayoko, notre envoyé spécial à Istra (Russie).



