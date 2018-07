Mondial 2018 : le top 5 des arrêts

Les gardiens de but ont subi bien de pressions ces derniers temps avec les tirs au but qui étaient nombreux. Des prodiges se sont révélés, tel le Japonais Eiji Kawashima face aux assauts belges. Le Mexicain Guillermo Ochoa a beaucoup désespéré Neymar et les stars brésiliennes. Le Suisse Yann Sommer, avec son incroyable détente a permis à son équipe d'accéder aux huitièmes de finale. Le Croate Danijel Subasic a réussi à stopper trois tirs danois sur cinq, permettant à la Croatie d'aller en quarts de finale. La palme revient au Russe Igor Akinfeev qui détourne du bout du pied le ballon, éliminant ainsi l'Espagne et propulsant la Russie dans sa quête de Coupe du monde.



