Mondial 2018 : les Argentins sous pression face à l'équipe de France

L'équipe argentine s'est qualifiée de justesse face au Nigéria. Elle devra affronter les Bleus le 30 juin, lors des huitièmes de finale. Pour les supporters, c'est une angoisse car les résultats de leur équipe ne sont pas satisfaisants jusqu'ici. Les plus catholiques se pressent dans les cathédrales pour demander la bénédiction de Dieu ainsi que la victoire. Cependant, tous savent que celle-ci est loin d'être assurée. Néanmoins, chacun continue de rêver à la Coupe du monde.



