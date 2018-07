Mondial 2018 : les Bleus doivent se reposer avant la demi-finale

Après les efforts fournis pour le match contre l'Uruguay, Didier Deschamps a préféré tempérer l'euphorie de ses joueurs. Plus de sorties tardives en boîte de nuit. En effet, les Bleus n'ont pas tardé à rejoindre leur camp de base puisque le temps de récupération avant la demi-finale est très court. Notons que le match contre la Belgique se tiendra le mardi 10 juillet 2018. Le repos et le calme sont donc de mise. On fait le point avec notre envoyé spécial à Istra, Thierry Coiffier.



