Mondial 2018 : les Bleus entament une récupération express avant leur demi-finale

Les joueurs de l'équipe de France n'ont pas eu le temps de fêter très longtemps leur victoire contre l'Uruguay. Et pour cause, il faut qu'ils préparent la demi-finale contre la Belgique. En effet, le match se déroulera mardi 10 juillet prochain. Malgré le court laps de temps dont ils disposent, les hommes de Didier Deschamps possèdent désormais un atout considérable : la confiance qu'ils ont construis au fil des victoires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.