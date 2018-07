Mondial 2018 : les Bleus ont fêté leur qualification pour les demi-finales

Ce sera France-Belgique en demi-finale ! Malgré le travail qui les attend, les Bleus ont pris le temps de savourer leur victoire face à l'Uruguay le vendredi 6 juillet. Au programme : du chant, de la danse, des pizzas et une ambiance discothèque sur le trajet du retour vers leur camp de base. Les joueurs ont aussi partagé quelques instants de joie avec les nombreux supporters euphoriques qui les attendaient à l’aéroport de Nijni Novgorod.



