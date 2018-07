Mondial 2018 : les Bleus, plus soudés et déterminés que jamais avant la finale

La défaite en finale de l'Equipe de France à l'Euro 2016 va lui servir de préparation pour le grand rendez-vous du 15 juillet 2018 en Mondial. Après plus de deux mois à vivre cette aventure ensemble, les Bleus sont devenus une famille. Pour Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens qui a fêté ses 45 ans avec l'équipe le 12 juillet 2018, cette date est également symbolique. Les joueurs sont à la fois fiers des liens qui se sont forgés entre eux et déterminés à décrocher ce trophée, même si l'essentiel réside dans le fait de jouer et d'y prendre plaisir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.