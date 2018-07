Mondial 2018 : les Bleus progressent match après match

La particularité de l'équipe de France de football réside dans le fait que sa puissance et sa force ne reposent uniquement pas sur un ou deux attaquants. Bien au contraire, ce sont des joueurs différents qui se distinguent à chaque match. D'ailleurs, ce phénomène a largement contribué à souder le groupe et à modeler une équipe en progression constante.



