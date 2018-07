Mondial 2018 : les Bleus se préparent pour les quarts de finale

Après un match remarquable face à l'Argentine, l'Équipe de France poursuit sa préparation. Les Bleus ont trois jours pour préparer le match face à l'Uruguay. Ils sont en mode guerrier pour ce quart de finale qui s'annonce dur et moins spectaculaire. Dans leur camp de base, une mise en place de tactique intense est au programme.



