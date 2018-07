Mondial 2018 : les Bleus, une équipe soudée et aimée des Français

Le vestiaire est l'un des lieux où les Bleus passent des moments très importants. C'est là où les joueurs vont se retrouver pour d'ultimes encouragements et conseils prodigués par leur entraîneur Didier Deschamps. Tout au long de leur parcours, ils ont su construire un véritable esprit d'équipe. Et ils ont également conquis le cœur des Français. Retour en images sur leur quotidien depuis le début de la compétition.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.