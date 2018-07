Mondial 2018 : les commerçants ont déjà gagné

Ces dernières semaines, les ventes de maillots, de tasses, de drapeaux, de téléviseurs, de barbecues ou de pizzas, ont décollé. Une Coupe du monde avec les Bleus en finale, c'est une partie de l'économie qui passe au vert. Premier, chiffres connus, les dépenses en biens d'équipement. Entre mai et juin, elles ont augmenté de 1,2%, essentiellement avec les achats de téléviseurs. Nous sommes nombreux à profiter de cette période du Mondial pour acheter plus grand.



