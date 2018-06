Coupe du Monde 2018 : les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale

Alors que la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2018 a commencé, l'aventure est déjà assurée de se poursuivre pour certaines équipes, tandis que, pour d'autres, le retour à la maison est tout aussi certain. LCI fait le point, poule par poule, sur la situation des heureux élus... et des malheureux.