Mondial 2018 : les meilleurs moments avec les journalistes du service des sports

L'équipe du journal de 13h de TF1 a compilé tous les bons moments qui ont marqué la Coupe du monde 2018. En effet, Caroline Henry ainsi que tous les journalistes du service des sports ont contribué à chacune des émissions et des reportages de cette compétition, et ont fait de cette dernière un moment inoubliable. Plus de détails sur ces instants forts du Mondial sur TF1 en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.