Mondial 2018 : les supporters à fond derrière les Bleus

À Saint-Pétersbourg, les supporters tricolores sont impatients de suivre le match de leur équipe ce mardi 10 juillet face à la Belgique. Comme Philippe et Marie-Jo, qui sont là depuis le début du parcours des Bleus en Russie, chacun espère la qualification en finale. Pour eux, il n'est "pas question de laisser la victoire aux Belges même s'ils sont nos voisins et nos amis".



