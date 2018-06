Mondial 2018 : les supporters français croient en la victoire des Bleus face à l'Argentine

Le match qui opposera les Bleus face à l'Argentine se tiendra à Kazan le samedi 30 juin 2018. Sur place, les avis des supporters sont assez partagés. Certains croient en une victoire de l'équipe de France de deux voire trois buts à zéro. D'autres, ayant été déçus par les premières rencontres, craignent un match très serré et se prononcent pour un score d'un à zéro.



