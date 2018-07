Mondial 2018 : les supporters français, uniques en leur genre

Depuis le début de la Coupe du Monde 2018, les supporters français passent du rationnel à l'irrationnel. Pour ces éternels insatisfaits, rien n'est jamais gagné même quand la victoire est au rendez-vous. D'humeur changeante, ils peuvent encourager à fond et se décourager aussitôt. Mais malgré tout, ils ont été présents tout au long du parcours des Bleus dans cette compétition.



