REVIVEZ - Pologne-Sénégal (1-2) : les Lions de la Teranga réussissent leurs débuts

C'est terminé !!! Le Sénégal s'impose logiquement face à la Pologne pour son premier match dans ce Mondial (2-1). Décevants offensivement, les Polonais ont cumulé les erreurs et ont sombré face à des Lions de la Teranga beaucoup plus motivés et concentrés. Les deux buts sénégalais sont l'oeuvre de Cionek, contre son camp (38'), et Mbaye Niang, après une erreur conjointe de Szczesny et Krychowiak (60'). Le Parisien réduira le score à la 86e minute, sans pour autant accrocher le point du match nul. Le Sénégal rejoint le Japon, vainqueur de la Colombie (2-1), en tête du groupe H.