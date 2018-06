Mondial 2018 : Pour supporter les Bleus, on n'oublie pas les accessoires !

Maillots, sacs, écharpes et bien d'autres encore...vibrez aux couleurs des Bleus durant ce Mondial 2018. A l'occasion de ce grand événement, magasins et supermarchés ont bien fourni leurs rayons en matière d'accessoires. Des plus classiques aux plus innovants comme le bonnet coq qui chante la Marseillaise, ou la barbe et l'éventail bleu blanc rouge. Vous y trouverez tous ce dont un supporter digne de ce nom a besoin. Avec ça, la fête peut commencer. Allez les Bleus !



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.