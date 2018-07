Mondial 2018 : qui sont les autres grands gagnants ?

La principale gagnante de ce Mondial 2018 est la Fédération française de football. Elle va encaisser un chèque de 32,5 millions d'euros de la FIFA. Outre cela, elle va toucher plusieurs millions d'euros de ses sponsors, des bonus négociés avant la compétition et versés en cas de victoire. Le succès des Bleus devrait également se traduire par une hausse des inscriptions dans les clubs dans les semaines à venir. Ce qui représente des revenus supplémentaires. Alors, à quoi ces gains serviront-ils ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.