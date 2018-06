Mondial 2018 : qui vont s'affronter en huitièmes de finale ?

La France rencontrera l'Argentine, samedi 30 juin 2018, tout comme l'Uruguay et le Portugal, pour les huitièmes de finale. Si le Brésil affrontera le Mexique lundi 2 juillet 2018, la Belgique, elle, jouera contre le Japon. De l'autre côté du tableau se trouvent, pour le dimanche 1er juillet 2018, l'Espagne et la Russie, la Croatie et le Danemark. Par contre, la Suède et la Suisse, la Colombie et l'Angleterre joueront le mardi 3 juillet. Sur quelle équipe pourraient tomber les Bleus en quarts de finale ?



