Mondial 2018 : tous les moyens sont bons pour aller en Russie

Ils sont venus d'Argentine, d'Allemagne ou encore de France pour supporter leurs équipes. Animés par le feu de la passion, ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir en Russie. Deux Français ont fait le voyage depuis la Moselle, financés par une cagnotte. Un autre est venu en auto-stop depuis Paris. Un Argentin, lui, a quitté son pays le 5 janvier dernier et a fait 14 000 km en vélo pour assister à cette Coupe du monde. Décidément, rien n'est trop fou pour soutenir son équipe.



