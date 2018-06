Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du lundi 18 juin

En battant la Corée du Sud (1-0), les Suédois ont enfin remporté leur premier match en Coupe du monde. Ce n’était plus arrivé depuis 1958. Cette année-là, chez eux, ils avaient battu le Mexique 3-0 avant de s'incliner en finale face au Brésil de Pelé et Zagalo. Depuis, les Blågult n’avaient plus remporté une seule de leurs rencontres inaugurales. Il était temps !

